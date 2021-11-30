"Реал Мадрид" обозначил главную цель для усиления обороны

Фото: инстаграм Рюдигера/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" планирует усилить линию обороны в летнее трансферное окно.

Как сообщает инсайдер Марио Кортехьяна, защитник лондонского "Челси" и сборной Германии Антонио Рюдигер - выбор "Мадрида" для усиления позиции центрального защитника следующим летом.

По информации источника, королевский клуб попытается его подписать, если он не договорится с "Челси" о новом контракте.

Отмечается, что сейчас всё идёт именно к этому.

Напомним, что соглашение немца с "синими" рассчитано до конца текущего сезона.

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