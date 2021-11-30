"Реал Мадрид" обозначил главную цель для усиления обороны

Теги реал мадридчелсиантонио рюдигер

"Реал Мадрид" обозначил главную цель для усиления обороныФото: инстаграм Рюдигера/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" планирует усилить линию обороны в летнее трансферное окно.

Как сообщает инсайдер Марио Кортехьяна, защитник лондонского "Челси" и сборной Германии Антонио Рюдигер - выбор "Мадрида" для усиления позиции центрального защитника следующим летом. 

По информации источника, королевский клуб попытается его подписать, если он не договорится с "Челси" о новом контракте.

Отмечается, что сейчас всё идёт именно к этому.

Напомним, что соглашение немца с "синими" рассчитано до конца текущего сезона.

Также не пропустите: Сёмин подвёл итоги церемонии вручения "Золотого мяча". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" мечтает о Холанде

"Барселона" мечтает о Холанде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов