"Реал Мадрид" объявил о проведении Генеральной ассамблеи сосьос

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

20 ноября состоится Генеральная ассамблея сосьос мадридского "Реала", сообщает официальный сайт королевского клуба.

Встреча пройдет в баскетбольной арене клуба. Отмечается, что там можно будет присутствовать как вживую, так и онлайн.

Совет директоров королевского клуба рассмотрит следующие вопросы:

1. Отчет Президента клуба Флорентино Переса;

2. Рассмотрение и утверждение расчетов по бюджету, годового отчета, баланса и отчета о прибылях и убытках, соответствующих 2020/2021 финансовому году;

3. Рассмотрение и утверждение бюджета доходов и расходов и проекта мероприятий на 2021/2022 финансовый год;

4. Предложение социальных отчислений на сезон 2022/2023;

5. Запросы и вопросы.

Также будет собрано внеочередное собрание сосьос мадридского клуба для того, чтобы расширить полномочия Совета директоров на заем для финансирования работ, изначально не включенных в реконструкцию стадиона "Сантьяго Бернабеу".

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