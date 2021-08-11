"Реал Мадрид" остается самой популярной командой в Испании

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" является самой популярной командой на телевидении Испании, сообщает Vozpópuli.

По информации источника, телеаудитория королевского клуба в Испании уменьшилась на 56% с 2019 года, с 1,7млн до 950тыс зрителей за игру.

Это по-прежнему самая большая аудитория среди всех клубов Ла Лиги.

Ранее "сливочные" официально заявили о судебном иске по отношению к Ла Лиге, Хаверу Тебасу, фонду CVC и его директору.

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