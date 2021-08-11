"Реал Мадрид" остается самой популярной командой в Испании

Теги реал мадридла лига

"Реал Мадрид" остается самой популярной командой в ИспанииФото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" является самой популярной командой на телевидении Испании, сообщает Vozpópuli.

По информации источника, телеаудитория королевского клуба в Испании уменьшилась на 56% с 2019 года, с 1,7млн до 950тыс зрителей за игру.

Это по-прежнему самая большая аудитория среди всех клубов Ла Лиги.

Ранее "сливочные" официально заявили о судебном иске по отношению к Ла Лиге, Хаверу Тебасу, фонду CVC и его директору.

Также не пропустите: Семак высказался о конкуренции в РПЛ. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" по-прежнему заинтересован в Белотти

"Зенит" по-прежнему заинтересован в Белотти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов