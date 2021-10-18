"Реал Мадрид" подписал новое спонсорское соглашение

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"Реал Мадрид" подписал новое спонсорское соглашениеФото: сайт "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" подписал контракт с новым спонсором, сообщает официальный сайт королевского клуба.

Отмечается, что новым партнером "сливочных" стала компания Abott, контракт с которой заключили до 2024 года. 

Abbott Laboratories - американская химико-фармацевтическая корпорация.

Следующий матч "Реал" сыграет 19 октября на выезде с "Шахтером" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи запланировано на 22:00 (мск).

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