"Реал Мадрид" предпримет большие усилия для подписания Мбаппе этим летом

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"Реал Мадрид" предпримет большие усилия для подписания Мбаппе этим летомФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский "Реал" уже этим летом, сообщает Пако Дельгадо.

По информации источника, "Мадрид" предпримет большие усилия для подписания Мбаппе этим летом. ПСЖ будет предложено 120 миллионов евро. 

Отмечается, что если парижане откажутся продавать его этим летом, Флорентино Перес подпишет его бесплатно через год. 

Окружение игрока утверждает, что в понедельник он скажет о своем будущем.

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