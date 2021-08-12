"Реал Мадрид" предпримет большие усилия для подписания Мбаппе этим летом
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский "Реал" уже этим летом, сообщает Пако Дельгадо.
По информации источника, "Мадрид" предпримет большие усилия для подписания Мбаппе этим летом. ПСЖ будет предложено 120 миллионов евро.
Отмечается, что если парижане откажутся продавать его этим летом, Флорентино Перес подпишет его бесплатно через год.
Окружение игрока утверждает, что в понедельник он скажет о своем будущем.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14