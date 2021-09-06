"Реал Мадрид" продлил контракт с двумя воспитанниками

Фото: инстаграм Мигеля/Автор неизвестен

"Реал Мадрид" продлили контракты с воспитанниками Серхио Аррибасом и Мигелем Гутьересом, сообщает журналист Марио Кортехьяяна из Goal.

Контракт с Мигелем и так действовал до 24 года, но теперь у него увеличена зарплата и сумма отступных.

Контракт Аррибаса продлен с 23 до 25 года с увеличением зарплаты. Также его отступные увеличились с 30 до 50 млн, а когда он будет переведен в основную команду, его отступные автоматически увеличатся до 100 млн.

По информации MadridistaReal, следующими в очереди на продление контракта стоят Антонио Бланко и Марвин.

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