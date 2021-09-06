"Реал Мадрид" продлил контракт с двумя воспитанниками
Фото: инстаграм Мигеля/Автор неизвестен
"Реал Мадрид" продлили контракты с воспитанниками Серхио Аррибасом и Мигелем Гутьересом, сообщает журналист Марио Кортехьяяна из Goal.
Контракт с Мигелем и так действовал до 24 года, но теперь у него увеличена зарплата и сумма отступных.
Контракт Аррибаса продлен с 23 до 25 года с увеличением зарплаты. Также его отступные увеличились с 30 до 50 млн, а когда он будет переведен в основную команду, его отступные автоматически увеличатся до 100 млн.
По информации MadridistaReal, следующими в очереди на продление контракта стоят Антонио Бланко и Марвин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14