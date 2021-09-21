"Реал Мадрид" продлил соглашение с клиникой Sanitas

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"Реал Мадрид" продлил соглашение с клиникой SanitasФото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" продлил соглашение с клиникой Sanitas до 2024 года, сообщает официальный сайт королевского клуба.

Sanitas - одна из ведущих компаний в области здравоохранения в Испании. "Реал Мадрид" и Sanitas сотрудничают уже более 15 лет. 

В компании работает 10 600 сотрудников, медицинский персонал состоит из более чем 40 000 специалистов и 1200 субсидируемых медицинских центров, в дополнение к собственному обеспечению, состоящему из 4 больниц, 20 многопрофильных медицинских центров, 16 оздоровительных центров, 180 стоматологических клиник, 45 домов престарелых, престарелых и 17 дневных центров.

Sanitas является частью Bupa, ведущей международной компании в области здравоохранения, которая обслуживает более 10,6 миллионов пациентов и 33 100 пожилых людей.

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