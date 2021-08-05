"Реал Мадрид" считает, что сделка Ла Лиги с CVC наиболее выгодна "Барселоне"

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"Реал Мадрид" считает, что сделка Ла Лиги с CVC наиболее выгодна "Барселоне"Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В среду Ла Лига официально объявила о заключении сделки с CVC, в рамках которого лига получит 2.7 миллиарда евро, 90% которых пойдут клубам.

Как сообщает Мельчор Руис, "Реал Мадрид" считает, что главным бенефициаром этой сделки является "Барселона".

По информации источника, "сливочных" уведомили о договоренности только в среду, именно поэтому они до сих пор не вынесли своего окончательного решения по этому вопросу.

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