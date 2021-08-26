"Реал Мадрид" сделал новое предложение по Мбаппе

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" продолжает настаивать на трансфере нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Как сообщает Le Parisien, королевский клуб отправил парижанам второе предложение о трансфере в размере 180 миллионов евро.

В то же время Sky Sports сообщает о предложении в размере 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что официально о трансфере Мбаппе в "Реал" объявят в пятницу, 27 августа.

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