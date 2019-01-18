"Реал" Мадрид - "Севилья": анонс и прогноз центрального матча 20 тура Ла Лиги

"Реал" Мадрид – "Севилья"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу"

Начало матча: 18:15

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос

В центральном матче 20 тура испанской Ла Лиги в очном поединке сойдутся четвертая и третья команда соревнования – "Реал" и "Севилья". Но этот раздел мест весьма условный, так как после первого круга оба коллектива имеет в активе 33 балла. Мадридский клуб начинает второй круг со своего самого страшного кошмара. "Сливочные" проигрывают "Севильи" уже в 2 встречах кряду, при этом в первом круге "нервионцы" разгромили королевский клуб со счетом 3:0, да еще и имели шансы накрутить свое голевое превосходство до неприличной цифры. Игры на "Сантьяго Бернабеу" обычно складываются для "Севильи" из рук вон плохо, но, возможно, в этот раз традиция прервется, так как "Реал" играет в совершенно несуразный футбол.

Слово "несуразный" подходит этому клубу больше всего, но сейчас совершенно очевидно, что без явно "не реаловских" экспериментов Солари не обойтись. В матче прошлого тура против "Бетиса" главный тренер выпустил на поле 5 защитников, к которым по ходу встречи присоединились еще 3 игрока. Игра на контратаках удавалась до поры до времени, но ближе к концу встречи стало очевидно, что подобная тактика не даст результата на длинной дистанции и не сохранит команду в зоне Лиги Чемпионов. Да, то матч был выигран, но какой ценой и какими усилиями! В нынешней ситуации главная проблема "Реал", как кажется, кроется в их защите. Королевский клуб пропустил 24 гола в 19 встречах, что является лишь 12 результатом в лиге (что-то вроде лайт-версии лондонского "Арсенала") в АПЛ. Как минимум пропустить на "Бернабеу" они вполне даже могут.

"Севилья" выиграла "Реал" в 2 матчах подряд, но подопечным Пабло Мачина нельзя расслабляться, так как: (а) в последних 5 матчах чемпионата они одержали всего лишь одну победу, а (б) их последняя победа над "Реалом" в гостях была добыта больше 10 лет назад. Но не смотря на все это "нервинонцы" являются атакующей командой с хорошим потенциалом. По состоянию на субботу они находятся на третьем месте Ла Лиги по количеству забитых мячей (31), и при этом показывают хорошую реализацию моментов (в среднем "Севилья" бьет по воротам соперника 14,2 раза за матч, для сравнения: у "Реала" этот показатель (пока еще!) стремится к 16).

Интересные факты перед противостоянием "Реал" – "Севилья"

В последних 12 матчах "Реала" и "Севильи" непременно было забито как минимум 3 гола.

Последний раз "Севилья" обыгрывала "Реал" в гостях 7 декабря 2008 года. С тех пор "Реал" выиграл 12 из 13 домашних матчей против "нервионцев".

"Севилья" не может победить в 6 выездных матчей Ла Лиги кряду.

В последних 7 матчах при участии "Севильи" в Ла Лиге было забито не более 3 голов.

Ориентировочные составы

"Реал": Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Ригелон – Каземиро, Модрич, Себальос – Васкес, Винисиус, Бензема.

"Севилья": Вацлик – Каррисо, Кьяер, Гомес – Навас, Банега, Васкес, Эскудеро – Сарабия – Бен Йеддер, Силва.

Прогноз на матч "Реал" – "Севилья"

Букмекеры отдают предпочтение "Реалу". Коэффициент на победу "сливочных" равняется 1,81. Шансы "Севильи" оценивают в 4,4. Почти столько же дают и на ничью – 4,14.

Последние матчи "Севильи" и "Реала" получались невероятно результативными, однако в этот раз традиция вполне может быть нарушена. В гостях "Севилья" редко играет "на разнос" и устаивает концерты, а "Реал" просто не в том состоянии, чтобы забивать много. 3 гола в матче кажутся абсолютным максимумом.

Прогноз Soccernews: тотал 3,5 М (1,66)