"Реал Мадрид" следит за Тчуамени

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"Реал Мадрид" следит за ТчуамениФото: инстаграм Тчуамени/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" высоко оценивает молодого полузащитника сборной Франции и "Монако" Орельена Тчуамени, сообщает издание Marca.

По информации источника, руководство королевского клуба видит во французе будущее полузащиты. 

Отмечается, что "Реал" будет пристально следить за ним в течение следующих нескольких месяцев, а затем примет решение о том, покупать его или нет.

В нынешнем сезоне француз сыграл 12 матчей в Лиге 1 за "Монако", в которых забил один гол. 

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