"Реал Мадрид", "Барселона" и "Ювентус" выпустили официальное заявление по поводу Суперлиги

Теги реал мадридсуперлига (европейская)барселонаювентус

"Реал Мадрид", "Барселона" и "Ювентус" выпустили официальное заявление по поводу Суперлиги"Реал Мадрид", "Барселона" и "Ювентус" на своем сайте выпустили официальное заявление по поводу Суперлиги.

"Барселона", "Ювентус" и "Реал Мадрид" выражают свое удовлетворение принятым сегодня судебным решением, предписывающим УЕФА незамедлительно прекратить все свои действия против клубов-учредителей Европейской Суперлиги, включая окончательную подачу дисциплинарного взыскания в отношении трех вышеупомянутых клубов и отмены штрафов и других ограничений, наложенных на оставшиеся девять клубов-учредителей, в качестве условия для того, чтобы они не подвергались дисциплинарным разбирательствам со стороны УЕФА.

Таким образом, суды еще раз поддерживают позицию организаторов Европейской Суперлиги и отклоняют апелляцию УЕФА, подтверждая предупреждение о том, что невыполнение этой резолюции может привести к финансовым санкциям и уголовной ответственности. 

Дело будет рассмотрено Судом Европейского Союза в Люксембурге, который рассмотрит монопольную позицию УЕФА в европейском футболе.

Мы обязаны решать проблемы, с которыми сталкивается футбол. УЕФА претендует исключительно на должность регулятора, оператора, единственного владельца и менеджера европейских футбольных соревнований. Такое монопольное положение в условиях конфликта интересов наносит серьезный ущерб футболу и его конкурентному балансу. Как уже неоднократно было показано, финансовый контроль является неадекватным и не применяется объективно. Клубы, участвующие в европейских соревнованиях, имеют право управлять своими средствами.

Нам приятно знать, что отныне мы не будем подвергаться постоянным угрозам со стороны УЕФА. Мы по-прежнему привержены цели развития проекта Европейской Суперлиги конструктивным и поддерживающим образом, принимая во внимание болельщиков, игроков, тренеров, клубы, лиги, национальные и международные ассоциации и федерации. Мы знаем, что в нашем предложении есть элементы, которые необходимо рассмотреть и, конечно же, улучшить посредством диалога и консенсуса. 

Мы по-прежнему верим в успех проекта, который всегда будет соответствовать правилам Европейского Союза", - сказано в заявлении клубов.

Также не пропустите: Артета прокомментировал трансфер Уайта в "Арсенал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Бен Уайт - игрок "Арсенала"

Официально: Бен Уайт - игрок "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов