"Реал Мадрид", "Барселона" и "Ювентус" выпустили официальное заявление по поводу Суперлиги
"Реал Мадрид", "Барселона" и "Ювентус" на своем сайте выпустили официальное заявление по поводу Суперлиги.
"Барселона", "Ювентус" и "Реал Мадрид" выражают свое удовлетворение принятым сегодня судебным решением, предписывающим УЕФА незамедлительно прекратить все свои действия против клубов-учредителей Европейской Суперлиги, включая окончательную подачу дисциплинарного взыскания в отношении трех вышеупомянутых клубов и отмены штрафов и других ограничений, наложенных на оставшиеся девять клубов-учредителей, в качестве условия для того, чтобы они не подвергались дисциплинарным разбирательствам со стороны УЕФА.
Таким образом, суды еще раз поддерживают позицию организаторов Европейской Суперлиги и отклоняют апелляцию УЕФА, подтверждая предупреждение о том, что невыполнение этой резолюции может привести к финансовым санкциям и уголовной ответственности.
Дело будет рассмотрено Судом Европейского Союза в Люксембурге, который рассмотрит монопольную позицию УЕФА в европейском футболе.
Мы обязаны решать проблемы, с которыми сталкивается футбол. УЕФА претендует исключительно на должность регулятора, оператора, единственного владельца и менеджера европейских футбольных соревнований. Такое монопольное положение в условиях конфликта интересов наносит серьезный ущерб футболу и его конкурентному балансу. Как уже неоднократно было показано, финансовый контроль является неадекватным и не применяется объективно. Клубы, участвующие в европейских соревнованиях, имеют право управлять своими средствами.
Нам приятно знать, что отныне мы не будем подвергаться постоянным угрозам со стороны УЕФА. Мы по-прежнему привержены цели развития проекта Европейской Суперлиги конструктивным и поддерживающим образом, принимая во внимание болельщиков, игроков, тренеров, клубы, лиги, национальные и международные ассоциации и федерации. Мы знаем, что в нашем предложении есть элементы, которые необходимо рассмотреть и, конечно же, улучшить посредством диалога и консенсуса.
Мы по-прежнему верим в успех проекта, который всегда будет соответствовать правилам Европейского Союза", - сказано в заявлении клубов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14