"Реал Мадрид", "Барселона" и "Ювентус" выпустили официальное заявление по поводу Суперлиги

"Реал Мадрид", "Барселона" и "Ювентус" на своем сайте выпустили официальное заявление по поводу Суперлиги.

"Барселона", "Ювентус" и "Реал Мадрид" выражают свое удовлетворение принятым сегодня судебным решением, предписывающим УЕФА незамедлительно прекратить все свои действия против клубов-учредителей Европейской Суперлиги, включая окончательную подачу дисциплинарного взыскания в отношении трех вышеупомянутых клубов и отмены штрафов и других ограничений, наложенных на оставшиеся девять клубов-учредителей, в качестве условия для того, чтобы они не подвергались дисциплинарным разбирательствам со стороны УЕФА.

Таким образом, суды еще раз поддерживают позицию организаторов Европейской Суперлиги и отклоняют апелляцию УЕФА, подтверждая предупреждение о том, что невыполнение этой резолюции может привести к финансовым санкциям и уголовной ответственности.

Дело будет рассмотрено Судом Европейского Союза в Люксембурге, который рассмотрит монопольную позицию УЕФА в европейском футболе.

Мы обязаны решать проблемы, с которыми сталкивается футбол. УЕФА претендует исключительно на должность регулятора, оператора, единственного владельца и менеджера европейских футбольных соревнований. Такое монопольное положение в условиях конфликта интересов наносит серьезный ущерб футболу и его конкурентному балансу. Как уже неоднократно было показано, финансовый контроль является неадекватным и не применяется объективно. Клубы, участвующие в европейских соревнованиях, имеют право управлять своими средствами.

Нам приятно знать, что отныне мы не будем подвергаться постоянным угрозам со стороны УЕФА. Мы по-прежнему привержены цели развития проекта Европейской Суперлиги конструктивным и поддерживающим образом, принимая во внимание болельщиков, игроков, тренеров, клубы, лиги, национальные и международные ассоциации и федерации. Мы знаем, что в нашем предложении есть элементы, которые необходимо рассмотреть и, конечно же, улучшить посредством диалога и консенсуса.

Мы по-прежнему верим в успех проекта, который всегда будет соответствовать правилам Европейского Союза", - сказано в заявлении клубов.

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