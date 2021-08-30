"Реал Мадрид" вышел из переговоров по Мбаппе

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе с большой долей вероятности останется в ПСЖ, сообщает RMC Sport.

По информации источника, мадридский "Реал" на данном этапе вышел из переговоров.

Отмечается, что этот ход может быть просто давлением на парижан.

В то же время Хосеп Педрерол заявляет, что переговоры продолжаются и королевский клуб имеет оптимистичный настрой насчет этой сделки.

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