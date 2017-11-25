"Реал" - "Малага" - 3:2 (обзор)

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"Реал" - "Малага" - 3:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Реалом" и "Малагой".

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Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 12 30
3 Атлетико Мадрид 13 27
4 Реал Мадрид 13 27
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 12 21
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 12 16
13 Леванте 13 15
14 Эйбар 13 14
15 Эспаньол 12 13
16 Атлетик Бильбао 12 12
17 Депортиво Ла-Корунья 12 11
18 Малага 13 7
19 Алавес 13 6
20 Лас Пальмас 12 6
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