"Реал", "Манчестер Сити" и ПСЖ поспорят за форварда "Интера"

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"Реал", "Манчестер Сити" и ПСЖ поспорят за форварда "Интера"

Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку привлёк внимание других европейских топ-клубов.

TodoFichajes сообщает об интересе к звёздному бельгийцу со стороны мадридского "Реала", который намерен провернуть сделку ближайшим летом.

По информации Calciomercato, купить 27-летнего форварда также хотят "Манчестер Сити" и ПСЖ.

В текущем сезоне Лукаку сыграл 27 матчей, забил 20 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 90 миллионов евро.

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