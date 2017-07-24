"Реал" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1 (по пенальти - 1:2)

Теги манчестер юнайтедреал мадрид

"Реал" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1 (по пенальти - 1:2)Сегодня ночью в рамках Международного кубка чемпионов "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти обыграл мадридский "Реал". Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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