"Реал" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1 (обзор)

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"Реал" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча за Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Манчестер Юнайтед" (2:1).

Видео: "Реал" - МЮ.

Не пропустите: "Реал" минимально обыгрывает "Манчестер Юнайтед" и становится обладателем Суперкубка УЕФА. | http://soccernews.ru

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