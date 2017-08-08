"Реал" - "Манчестер Юнайтед": Лукаку сократил отрыв в счете

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"Реал" - "Манчестер Юнайтед": Лукаку сократил отрыв в счете

В матче за Суперкубок УЕФА "Реал" играет с "Манчестер Юнайтед".

В середине второго тайма гол в ворота королевского клуба забил форвард манкунианцев Ромелу Лукаку. Счет стал 2:1 в пользу "Реала".

Видео: Лукаку забивает гол.

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