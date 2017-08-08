"Реал" – "Манчестер Юнайтед": стали известны составы команд, Роналду в запасе

Стали известны составы мадридского "Реала" и "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок УЕФА.

"Реал": Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос, Каземиро, Иско, Модрич, Бэйл, Бензема.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Дармиан, Валенсия, Эррера, Матич, Мхитарян, Погба, Лингард, Лукаку.

Стоит отметить, что в стартовый состав королевского клуба не попал нападающий Криштиану Роналду, который остался в запасе.

Матч состоится в македонском городе Скопье и начнется в 21:45 мск. | http://soccernews.ru