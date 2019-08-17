"Реал" мёртв – да здравствует "Реал"! Что нас ждёт в новой эпохе "Галактикос"
В последние десятилетия «Реал» ассоциировался у поклонников футбола с большими тратами. От Луиша Фигу и Дэвида Бекхэма до Криштиану Роналду и Гарета Бейла, президент Флорентино Перес никогда не экономил, пытаясь заманить к себе в клуб самых известных и популярных звёзд мира.
Но если мы скажем, что «Галактикос» никогда не менялись, мы будем неправы. «Реал» очевидно отошёл от затратной тактики в последние годы – не считая Тибо Кортуа прошлым летом, реально громких трансферов не было давно, аж с 2014, когда в Мадрид приехали Тони Кроос и Хамес Родригес.
С этого момента целый ряд тренеров (Анчелотти, Рафаэль Бенитес, Зинедин Зидан, Юлен Лопетеги, Санти Солари и теперь опять Зидан) использовали, в общем-то, один набор исполнителей – это долгоиграющие Кейлор Навас, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Дани Карвахаль, Марсело, Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Иско, Бейл, Роналду и Карим Бензема. Они – фундамент команды, который долгое время приносил результат.
Но это – в прошлом. Аккуратная эволюция закончилась громкой революцией. Этим летом на трансферы ушло уже более 300 млн. евро – это больше, чем клубный рекорд (254 млн. евро в 2009), когда были куплены Роналду, Бензема, Кака и Хаби Алонсо.
Откуда такие перемены? Что изменят новые усиления? И будет ли ещё? И, главное, что всё это означает для ветеранов?
Зидан переигрывает Переса
Сразу после триумфа над «Ливерпулем» в мае 2018 года в финале Лиги Чемпионов Зинедин Зидан взял и покинул пост главного тренера. Он выиграл всё, что мог, но ушёл, понурив голову. Как он признался, ему не предоставили достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать в том же духе.
Француз свято верил, что главный тест команды – это именно национальная лига, в то время как ЛЧ просто маскировала все те проблемы, которые накапливались. Европейские зрители и знать не знали, какой кризис назревал в рядах «сливочных», которые в итоге финишировали на унизительном для себя третьем месте в Примере.
На самом деле, всё это едва ли сюрприз – такой исход специалисты могли предсказывать давно, особенно после продажи Роналду. Зидан хотел устраивать реформы, но ему связали руки. А он человек такой – либо успех, либо ничего.
Все, кто ругал Зидана за бегство с тонущего корабля (который на то время вроде бы и не тонул) довольно быстро осознали правоту специалиста. Сезон 2018-19 стал худшим в новейшей истории – третья строчка таблицы (рекордные 19 очков до победной «Барселоны») и провалы в Кубке Испании и ЛЧ, 18 проигранных матчей… хуже некуда.
Перес был бы только рад сохранить у себя более смиренных тренеров вроде Лопетеги или Солари, но эти двое не продержались дольше нескольких недель. И пришлось возвращаться к Зидану, поджав хвост. И соглашаться на все требования, и принимать тот факт, что без хирургического вмешательства этого пациента не спасти. И если француз ответит согласием, то получит всех игроков, которых хочет.
Пока что в клубе боссом остаётся именно Зидан.
Главная надежда – Азар. Пока
В центре масштабной реформы находится Эден Азар. Бельгиец более года флиртовал с мадридцами, и Перес даже не скрывал свой интерес к полузащитнику. Фанаты тоже высказали одобрение – на презентацию Азара пришло около 50 тыс. болельщиков.
Учитывая ценник в 100 млн. евро, сложно поверить, что бывшая звезда «Челси» не станет игроком основы. Можно только представить, как он сыграется с Бензема.
Но он – не единственное усиление, заслуживающее упоминания. Например, в «Реал» пришёл один из ярчайших нападающих последнего времени – 21-летний серб Лука Йович. В прошлом сезоне он отгрузил 27 голов за «Айнтрахт». Он тоже надеется появляться в составе нередко – 60 млн. евро тоже деньги.
47 млн. евро были потрачены на Ферлана Менди из «Лиона». Защитник прекрасно показал себя в прошедшем сезоне, и в «Реале» он, казалось бы, должен был соперничать с Серхио Регилоном, но того наставник решил отдать в «Севилью» на правах аренды. Ещё больше намёков на большую роль для молодого француза. Потому что Марсело уже давно не тот.
Как и Рамос, кстати. Знаменитый испанец справил 33-летие, и на его позицию претендует 21-летний Эдер Милитан из «Порту» – он обошёлся испанцам в 50 млн. евро.
Ну а что касается Родриго Силву де Гоиса, то бразилец, которому всего 18, явно был куплен на будущее.
Думаете, этого достаточно? Пока фанаты ждали приезда Азара, они скандировали: «Мы хотим Мбаппе!» Бред? Вовсе нет: французский вундеркинд уже признавал, что не уверен насчёт своего будущего. Поговаривают и про соотечественника нападающего, Поля Погба, который так и не прижился в Манчестере. Долгое время его альтернативой считался Танги Ндомбеле из «Лиона», но полузащитника уже успел купить «Тоттенхэм».
И это – не все «новички», которым нужно будет найти место в составе. Например, помимо Азара, Бензма и Йовича в атаке хочет выступать Винисиус Жуниор – чуть ли не единственный позитив прошедшей кампании.
А ещё есть Феде Вальверде – молодой уругваец, в которого Зидан очевидно верит. Экс-вингер «Манчестер Сити» Браим Диас тоже надеется получить свой шанс.
Игроки – есть. Теперь осталось превратить их в слаженный коллектив.
На выход: Бейл, Хамес и Асенсио?
Учитывая всех новичков, состав «Реала» раздулся до неприличных размеров: 37 игроков. Балласт просто необходимо продавать. Это позволит и окупать трансфер того же Азара; продайте Дани Себальоса, Мариано Даиса и других «неважных» футболистов, и станет полегче. Кто-то уже ушёл – например, Тео Эрнандес в «Милан».
Среди больших звёзд многие тоже просятся на выход. Сагу с уходом Гарета Бейла мы уже смотрим так давно, что она нам порядком поднадоела. Валлиец окончательно рассорился с Зиданом, который несколько раз открыто заявлял, что Бейла в его планах нет. Сейчас как-нибудь избавиться от него – не менее важная задача, чем усилить состав.
Нечто подобное относится и к Хамесу Родригесу, который тренеру не нужен, но который, как и Бейл, не по карману большинству клубов.
Марсело и Навас тоже могут уйти, а будущее Иско остаётся под сомнениям даже смотря на хорошие отношения с Зиданом. Марко Асенсио, разочаровавший своими выступлениями, тоже больше вундеркиндом не считается.
Всё это указывает на то, что «прошлый» «Реал» последних лет умер. Нас ждёт новая эпоха «Галактикос».
Юрий Сергеев
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