"Реал" - "Милан" - 3:1 (обзор)

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"Реал" - "Милан" - 3:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча за Кубок Сантьяго Бернабеу между "Реалом" и "Миланом".

Не пропустите: "Реал" обыгрывает "Милан" и становится обладателем Кубка Сантьяго Бернабеу. | http://soccernews.ru

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2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
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