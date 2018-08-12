"Реал" - "Милан" - 3:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча за Кубок Сантьяго Бернабеу между "Реалом" и "Миланом".

Не пропустите: "Реал" обыгрывает "Милан" и становится обладателем Кубка Сантьяго Бернабеу. | http://soccernews.ru