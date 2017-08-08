"Реал" минимально обыгрывает "Манчестер Юнайтед" и становится обладателем Суперкубка УЕФА

В столице Македонии Скопье новый европейский сезон открывали мадридский "Реал" и английский "Манчестер Юнайтед". Обладатели главных клубных наград Старого Света прошлого сезона оспаривали Суперкубок УЕФА. Обе команды хорошо потрудились в предсезонке и готовы были подарить футбольный праздник любителям игры миллионов.

Главный сюрприз еще до начала матча преподнес Зинедин Зидан, оставив главную звезду "сливочных" Криштиану Роналдо в запасе. Впрочем, таким решением наставник мадридцев дал понять о том, что его команда способна переиграть манкунианцев и без португальца. А заодно и приберечь голеадора команды на более важные игры, которые вскоре предстоят Королевскому клубу против "Барселоны" в рамках Суперкубка Испании.

На удивление, первый тайм прошел с явным преимуществом одной из команд. "Реал" уже с первых минут продемонстрировал свой настрой и справедливо ушел на перерыв, выигрывая в счете. Первый опасный момент команда Зидана создала уже на 3-й минуте. Кроос с угла поля отыграл мяч на Марсело, а тот сделал высоченную подачу прямо на линию вратарской. Верховую борьбу выиграл, пробив в касание по воротам, но мяч полетел рядом со штангой. Подопечные Жозе Моуринью ответили слаломом Мхитаряна в штрафную соперника. Генрих блестяще прошел с мячом через оборону "сливочных", но, обходя последний барьер в лице Серхио Рамоса, не устоял на ногах и момент был упущен.

Вскоре пришел черед маридцев обострить игру. На этот раз Королевский клуб был в сантиметрах от взятия ворот. Снова угловой в исполнении Крооса и борьбу за мяч выигрывает Каземиро, который с 7 метров лупит со всей силы в перекладину.

Спустя 7 минут Каземиро получил еще один шанс открыть счет и на этот раз не упустил его. Карвахаль забросил мяч за спины защитникам "Юнайтед", куда набегал бразилец. Одним касанием Каземиро мяч обработал, а вторым пробил в дальний от Де Хеа угол – 1:0. Абсолютно заслуженный гол "Реала" и его лидера в первом тайме.

После гола игра немного упокоилась, и только перед самым перерывом команды обменялись опасными выпадами. У "Реала" блестящий слалом получился у Модрича, у которого мяч выбили в последний момент. Тут же кожаного подхватил Бензема и стрелял в дальний угол, но Де Хеа спас манкунианцев. Команда Моуринью ответила более робкой атакой, завершал которую ударом головой Лукаку – мяч полетел прямо в руки Навасу.

А вот выйти на второй тайм "Манчестер Юнайтед" забыл. И это несмотря на то, что в перерыве португальский наставник манкунианцев бросил в бой свежего Рэшфорда. "Реал" после паузы в игре вышел на поле с одной целью – увеличить преимущество. Первый тревожный звоночек прозвенел для англичан на 48-й минуте. Кроос вышел на ударную позицию и целил в левый от себя угол – Де Хеа в красивом прыжке отвел угрозу.

Но уже следующий выпад "сливочных" закончился капитуляцией испанского голкипера. Иско на углу штрафной получил мяч, в обыгрыш не пошел, но отдал на Бэйла. А валлиец в касание вернул мяч испанцу, который в этот момент уже вырвался на ударную позицию. Переиграть Де Хеа в ближнем бою было делом техники – 2:0.

Нужно отдать должное "Юнайтед". Англичане быстро организовали ответку, в которой мяч чудом не залетел в ворота Наваса. Матич нашел навесом в штрафной Погба, а тот без помех пробил по центру. Голкипер "Реала" отбил перед собой и тут же нарвался на добивание от Лукаку. Бельгиец мощно стрелял метров с 7-ми, но мяч пролетел в сантиметрах от крестовины.

А затем сработало старое футбольное правило. Мадридцы обязаны были на 60-й минуте делать счет 3:0. Каземиро сыграл в стеночку с Бензема, а затем запустил мяч на Бэйла. Валлиец с правого края штрафной сблизился с Де Хеа и пробил на силу. Перекладина во второй раз за матч сыграла за команду Жозе Моуринью. И почти тут же англичане провели свою атаку, в результате которой отыграли один мяч. Рэшфорд с левого фланга покатил в центр на Матича. Защитники "Реала" позволили сербу принять передачу, а потом нанести плотный удар. Навас среагировал на мяч, но отразил его перед собой. Добивание осталось за Лукаку, который на этот раз уже не промахнулся – 2:1.

До конца основного времени оставалось играть еще около получаса, но на удивление этот отрезок матча прошел практически без моментов. "Юнайтед" хоть и старался спасти игру, но, по сути, только раз серьезно угрожал воротам соперника, когда неугомонный Рэшфорда прошел защиту "Реала" как нож через масло, вывалился на свидание с Навасом, но микродуэль голкиперу проиграл.

В концовке матча Зидану удалось насторожить соперника сделанными заменами. Француз выпустил на поле троих игроков атакующей линии (включая Роналду, который впервые вышел на поле после отпуска), что заставило англичан играть с оглядкой на тылы.

А завершиться матч обязан был очередным взятием ворот Де Хеа. В компенсированное время (арбитр добавил целых 7 минут) Васкес накрутил двоих защитников "Юнайтед", после чего выдал пас на свободного Асенсио. Марко пробивал метров с 10-ти, но испанский голкипер манчестерцев сотворил чудо, вытащив мяч из угла.

Впрочем, эта неудача не сильно расстроила игроков "Реала", так как вскоре прозвучал финальный свисток, возвестивший о победе "сливочных" в Суперкубке УЕФА.

"Реал" – "Манчестер Юнайтед" – 2:1

Голы: Каземиро, 24 – 1:0. Иско, 52 – 2:0. Лукаку, 62 – 2:1.

"Реал": Навас, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско (Васкес, 74), Бэйл (Асенсио, 74), Бензема (Роналду, 83).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Дармиан, Смоллинг, Линделеф, Валенсия, Матич, Эррера (Феллайни, 56), Погба, Мхитарян, Лингард (Рэшфорд, 46), Лукаку.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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