"Реал" минимально переиграл "Атлетик" и оторвался от "Барселоны" на 7 очков

В 34-м туре испанской Примеры "Реал" на выезде обыграл "Атлетик".

Мадридский клуб продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Барселону" на 7 очков. При этом у каталонцев есть игра в запасе.

"Атлетик" - "Реал" 0:1

Гол: Рамос (пен), 73 - 0:1

"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Капа, Йерай Альварес (Нуньес, 21), Берчиче, Унаи Лопес (Весга, 63), Дани Гарсия (Сансет, 78), Рауль Гарсия, Кордоба (Де Маркос, 63), Муниаин, Уильямс (Вильялибре, 78).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Милитао, Марсело, Каземиро, Вальверде (Кроос, 85), Родриго (Васкес, 74), Модрич, Асенсио (Винисиус Жуниор, 74), Бензема.

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