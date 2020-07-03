"Реал" минимально переиграл "Хетафе" и увеличил отрыв от "Барселоны"

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"Реал" минимально переиграл "Хетафе" и увеличил отрыв от "Барселоны"

В рамках 33-го тура испанской Примеры "Реал" добыл победу над "Хетафе".

Мадридский клуб продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Барселону" на 4 очка.

"Реал" - "Хетафе" 1:0

Гол: Рамос (пен), 79 - 1:0

"Реал": Куртуа, Менди, Карвахаль, Варан (Милитао, 33), Рамос, Модрич (Вальверде, 63), Кроос, Иско (Родриго, 64), Каземиро, Винисиус Жуниор (Асенсио, 63), Бензема (Мариано Диас, 90).

"Хетафе": Сория, Ньом, Оливера, Суарес (Джейсон, 75), Кукурелья (Дуро, 69), Тимор (Фажр, 84), Арамбарри (Анхель Родригес, 84), Джене, Максимович, Эчейта, Мата (Молина, 75).

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2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
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