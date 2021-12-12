"Реал" мог подписать Де Лигта в 2019 году

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"Реал" мог подписать Де Лигта в 2019 годуФото: инстаграм Де Лигта/Автор неизвестен

СМИ стало известно, что мадридский "Реал" мог подписать голландского защитника Маттейса Де Лигта в 2019 году.

Как сообщает издание Marca, королевский клуб действительно хотел подписать Де Лигта в 2019 году, однако Хуни Калафат, глава скаутского отдела клуба, порекомендовал подписать бразильца Эдера Милитао.

Он сказал, что это будет более хороший трансфер из-за технических и физических качеств бразильца.

Напомним, что "Реал" заплатил 50 миллионов евро "Порту" за бразильского защитника, а Де Лигт перешел в "Ювентус" за 85 миллионов.

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