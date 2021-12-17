"Реал" мог подписать другого французского полузащитника вместо Камавинги

Фото: инстаграм Ауара/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" прошедшим летом мог подписать другого молодого французского полузащитника вместо Эдуардо Камавинги.

Как сообщает журналист-инсайдер Серхио Сантос, прошлым летом "Реал" вёл переговоры о подписании хавбека "Лиона" Уссема Ауара.

Но в итоге решил вместо этого подписать Камавингу из "Ренна".

Напомним, что за 18-летнего Камавингу "Реал" заплатил французскому клубу 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он сыграл в 12 матчах Ла Лиги, в которых сумел отметиться одним забитым голом.

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