"Реал" мог подписать другого французского полузащитника вместо Камавинги

Теги реал мадридэдуардо камавингауссам ауар

"Реал" мог подписать другого французского полузащитника вместо КамавингиФото: инстаграм Ауара/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" прошедшим летом мог подписать другого молодого французского полузащитника вместо Эдуардо Камавинги.

Как сообщает журналист-инсайдер Серхио Сантос, прошлым летом "Реал" вёл переговоры о подписании хавбека "Лиона" Уссема Ауара.

Но в итоге решил вместо этого подписать Камавингу из "Ренна". 

Напомним, что за 18-летнего Камавингу "Реал" заплатил французскому клубу 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он сыграл в 12 матчах Ла Лиги, в которых сумел отметиться одним забитым голом.

Также не пропустите: "Реал" заинтересован в двух хорватских талантах. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мирон Маркевич считает, что Мампасси больше не сыграет за сборную Украины

Мирон Маркевич считает, что Мампасси больше не сыграет за сборную Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов