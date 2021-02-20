"Реал" мог приобрести Холанда за 8 миллионов евро

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд имел возможность оказаться в "Реале" ещё в 2018 году.

Как сообщает Marca, в тот период "сливочным" предлагали купить талантливого норвежца за 8 миллионов евро.

Впрочем, королевский клуб не заинтересовался юным бомбардиром, предпочтя сделать акцент на покупку бразильцев.

В итоге Холанд провёл остаток 2018 года в "Молде", затем год отыграл в "Зальцбурге", после чего за 20 миллионов евро был продан "Боруссии".

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