"Реал" может досрочно вернуть Лунина из аренды

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"Реал" может досрочно вернуть Лунина из аренды

Мадридский "Реал" может досрочно вернуть из аренды в "Леганесе" своего вратаря Андрея Лунина, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб добивается возвращения на "Сантьяго Бернабеу" 19-летнего украинца в связи со скорым уходом из команды Кико Касильи.

Ожидается, что в ближайшее время "Леганес" примет решение по будущему Лунина, который в текущем сезоне сыграл за "пепинерос" всего 4 матча.

Контракт юного стража ворот с "Реалом" рассчитан до июня 2024 года. Напомним, что "бланкос" купили его у "Зари" за 8,5 миллионов евро.

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