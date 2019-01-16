"Реал" может досрочно вернуть Лунина из аренды
Мадридский "Реал" может досрочно вернуть из аренды в "Леганесе" своего вратаря Андрея Лунина, сообщает Marca.
По сведениям издания, королевский клуб добивается возвращения на "Сантьяго Бернабеу" 19-летнего украинца в связи со скорым уходом из команды Кико Касильи.
Ожидается, что в ближайшее время "Леганес" примет решение по будущему Лунина, который в текущем сезоне сыграл за "пепинерос" всего 4 матча.
Контракт юного стража ворот с "Реалом" рассчитан до июня 2024 года. Напомним, что "бланкос" купили его у "Зари" за 8,5 миллионов евро.
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