"Реал" может инвестировать более 250 млн евро в трансфер Холанда

Теги реал мадридборуссия дортмундэрлинг холандтрансферы

"Реал" может инвестировать более 250 млн евро в трансфер Холанда

Мадридский "Реал" по-прежнему хочет приобрести норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, но трансфер футболиста может обойтись клубу в очень крупную сумму, сообщает AS.

По сведениям издания, для покупки Холанда королевскому клубу придется инвестировать в сделку около 270 миллионов евро. Только трансфер может обойтись в 150 миллионов евро, а остальную сумму составит зарплата форварда за шесть лет. "Реал" надеется договориться о разбивке выплат на несколько лет, что позволит снизить единовременные затраты.

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 28 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Флик высказался о возможном переходе Холанда в "Баварию". | http://soccernews.ru
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