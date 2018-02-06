"Реал" может использовать Бензема в сделке по Азару

Теги реал мадридчелсикарим бенземаэден азар

"Реал" может использовать Бензема в сделке по Азару

"Реал" продолжает интересоваться бельгийским полузащитником "Челси" Эденом Азаром, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, королевский клуб намерен предложить лондонцам французского нападающего Карима Бензема с доплатой. Клубы уже провели предварительные переговоры.

В этом сезоне 27-летний Азар провел за "Челси" 34 матча, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. На счету 30-летнего Бензема 6 мячей и 5 голевых пасов в 24 поединках.

Не пропустите: Зидан недоволен отношением к работе Иско. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 26 51
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 26 49
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов