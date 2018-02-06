"Реал" может использовать Бензема в сделке по Азару

"Реал" продолжает интересоваться бельгийским полузащитником "Челси" Эденом Азаром, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, королевский клуб намерен предложить лондонцам французского нападающего Карима Бензема с доплатой. Клубы уже провели предварительные переговоры.

В этом сезоне 27-летний Азар провел за "Челси" 34 матча, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. На счету 30-летнего Бензема 6 мячей и 5 голевых пасов в 24 поединках.

Не пропустите: Зидан недоволен отношением к работе Иско. | http://soccernews.ru