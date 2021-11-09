"Реал" может использовать своего нападающего для подписании Тчуамени

Теги реал мадридмонакоорельен тчуаменилука йович

"Реал" может использовать своего нападающего для подписании ТчуамениФото: инстаграм Тчуамени/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" предметно заинтересован в подписании французского хавбека "Монако" Орельена Тчуамени.

Как сообщает DefensaСentral, "Реал" может использовать сербского нападающего команды Луку Йовича для того, чтобы ускорить трансфер Тчуамени.

По информации источника, сербский футболист интересен монегаскам.

В текущем сезоне Йович сыграл в пяти матчах, в которых отдал одну результативную передачу.

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