"Реал" может избавиться от девятерых футболистов

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"Реал" может избавиться от девятерых футболистов
Президент "Реала" Флорентино Перес недоволен выступлениями команды в этом сезоне, сообщает Diario Gol.

По сведениям издания, босс королевского клуба собирается продать сразу девятерых футболистов будущим летом.

В "черный список" Переса попали Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, Карим Бензема, Начо, Марсело, Кейлор Навас, Хакими, Лука Модрич и Рафаэль Варан.

Напомним, что после 19 туров "Реал" занимает лишь четвертое место в Ла Лиге.

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