"Реал" может избавиться от пяти футболистов по просьбе Зидана

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"Реал" может избавиться от пяти футболистов по просьбе Зидана

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил президенту клуба Флорентино Пересу, что он не рассчитывает на пять футболистов, сообщает Diario Gol.

По сведениям издания, королевский клуб в зимнее трансферное окно может расстаться с защитниками Альваро Одриосолой и Марсело, полузащитником Иско, а также форвардами Лукой Йовичем и Мариано Диасом.

Руководство "Реала" планирует выручить за трансферы игроков большую сумму, чтобы иметь возможность летом приобрести Эдуардо Камавинга ("Ренн"), Килиана Мбаппе (ПСЖ) и Эрлинга Холанда ("Боруссия" Дортмунд).

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