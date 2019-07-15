"Реал" может изменить решение по будущему Себальоса

Теги реал мадриддани себальос

"Реал" может изменить решение по будущему Себальоса

У полузащитника "Реала" Дани Себальоса появились хорошие шансы остаться на "Сантьяго Бернабеу".

Как сообщает Marca, 22-летний футболист может продолжить выступать за королевский клуб в виду того, что "сливочным" так и не удалось купить этим летом нового центрального хавбека.

Кроме того, в стане "бланкос" впечатлены игрой испанца на молодёжном Чемпионате Европы.

В прошлом сезоне Себальос сыграл за "Реал" 34 матча, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Не пропустите: "Реал" не вел переговоров с "Ливерпулем" по трансферу Мане. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Касильяс вошёл в тренерский штаб "Порту"

Касильяс вошёл в тренерский штаб "Порту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов