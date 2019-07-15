"Реал" может изменить решение по будущему Себальоса

У полузащитника "Реала" Дани Себальоса появились хорошие шансы остаться на "Сантьяго Бернабеу".

Как сообщает Marca, 22-летний футболист может продолжить выступать за королевский клуб в виду того, что "сливочным" так и не удалось купить этим летом нового центрального хавбека.

Кроме того, в стане "бланкос" впечатлены игрой испанца на молодёжном Чемпионате Европы.

В прошлом сезоне Себальос сыграл за "Реал" 34 матча, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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