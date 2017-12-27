"Реал" может изменить свое решение по Одриосоле

Мадридский "Реал" может изменить свое решение по защитнику "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Альваро Одриосоле.

Так, по сведениям испанской прессы, учитывая неудачные выступления своей команды в текущем сезоне, руководство королевского клуба вполне может отказаться от приобретения 22-летнего бека басков в летнее трансферное окно, предприняв попытки заполучить его уже этой зимой.

Напомним, "Реалу" советуют отказаться от идеи покупки Неймара. | soccernews.ru