"Реал" может купить Де Хеа следующим летом

Теги реал мадридманчестер юнайтеддавид де хеа

"Реал" может купить Де Хеа следующим летом

"Реал" продолжает интересоваться испанским вратарем "Манчестер Юнайтед" Давидом Де Хеа, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, королевский клуб намерен приобрести голкипера летом 2018 года. Манкунианцы могут согласиться продать испанца, если не сумеют продлить с ним контракт, который истекает в 2019 году.

Стоит отметить, что Де Хеа едва не перешел в "Реал" в 2015 году, но тогда клубы не успели оформить трансфер.

Не пропустите: "Реал" определил круг кандидатов на усиление позиции форварда в зимнее трансферное окно. | http://soccernews.ruм

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