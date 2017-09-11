"Реал" может купить Де Хеа следующим летом
"Реал" продолжает интересоваться испанским вратарем "Манчестер Юнайтед" Давидом Де Хеа, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, королевский клуб намерен приобрести голкипера летом 2018 года. Манкунианцы могут согласиться продать испанца, если не сумеют продлить с ним контракт, который истекает в 2019 году.
Стоит отметить, что Де Хеа едва не перешел в "Реал" в 2015 году, но тогда клубы не успели оформить трансфер.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|4
|10
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Челси
|4
|9
|4
|Уотфорд
|4
|8
|5
|Тоттенхэм
|4
|7
|6
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|7
|Бернли
|4
|7
|8
|Ливерпуль
|4
|7
|9
|Вест Бромвич Альбион
|4
|7
|10
|Арсенал Лондон
|4
|6
|11
|Сток Сити
|4
|5
|12
|Саутгемптон
|4
|5
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|14
|Суонси Сити
|3
|4
|15
|Эвертон
|4
|4
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|17
|Лестер Сити
|4
|3
|18
|Борнмут
|4
|0
|19
|Кристал Пэлас
|4
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0