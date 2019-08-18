"Реал" может купить Эриксена перед закрытием трансферного окна

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"Реал" может купить Эриксена перед закрытием трансферного окна
"Реал" все еще заинтересован в датском полузащитнике "Тоттенхэма" Кристиане Эриксене, сообщает The Sun.

По сведениям издания, королевский клуб намерен предложить за футболиста 66 миллионов евро перед закрытием летнего трансферного окна. В "Реале" надеются, что "Тоттенхэм" примет это предложение, так как футболист не намерен продлевать контракт с английским клубом.

Ранее сообщалось, что председатель "Тоттенхэма" Даниэль Леви оценивает 27-летнего Эриксена в 90-100 миллионов евро.

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