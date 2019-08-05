"Реал" может купить Эриксена за 50 миллионов евро

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"Реал" может купить Эриксена за 50 миллионов евро

"Реал" снова хочет подписать хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

По сведениям AS, "сливочные" вернулись к кандидатуре датчанина после того, как провалили переговоры по Полю Погба.

Контракт Эриксена со "шпорами" истекает следующим летом, поэтому клуб может продать игрока в другой английский клуб за 65 миллионов евро, а для зарубежных клубов стоимость футболиста могут понизить до 50 миллионов.

Напомним, что в услугах Эриксена также заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Милан".

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Реала" по Погба. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ван Дека подписали?Да.Останьте от датчанина.

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