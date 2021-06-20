"Реал" может купить форварда "Эвертона"

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"Реал" может купить форварда "Эвертона"

Фото: инстаграм Доминика Калверт-Льюина/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к нападающему ливерпульского "Эвертона" Доминику Калверт-Льюину, сообщает The Sun.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 40 миллионов евро. На покупке форварда настаивает главный тренер "Реала" Карло Анчелотти, который ранее тренировал "Эвертон". Впрочем, англичане оценивают игрока не менее, чем в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний Калверт-Льюин провел за "Эвертон" 39 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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