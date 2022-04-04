"Реал" может купить Гнабри
Фото: твиттер Гнабри\Автор неизвестен
Полузащитник сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Серж Гнабри может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает журналист Хорхе Пикон, мадридский "Реал" хочет воспользоваться ситуацией с контрактом Гнабри, чтобы подписать его по хорошей цене.
По информации источника, экономическая ситуация у "Баварии" не такая позитивная, как раньше, поэтому они не исключают каких-либо продаж, чтобы сбалансировать счета.
Напомним, что контракт Гнабри с немецким грандом рассчитан до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20