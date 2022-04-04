"Реал" может купить Гнабри

Фото: твиттер Гнабри\Автор неизвестен

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Серж Гнабри может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает журналист Хорхе Пикон, мадридский "Реал" хочет воспользоваться ситуацией с контрактом Гнабри, чтобы подписать его по хорошей цене.

По информации источника, экономическая ситуация у "Баварии" не такая позитивная, как раньше, поэтому они не исключают каких-либо продаж, чтобы сбалансировать счета.

Напомним, что контракт Гнабри с немецким грандом рассчитан до лета 2023 года.

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