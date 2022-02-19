"Реал" может купить Холанда и оставить его в "Боруссии"

Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен

Будущее норвежского нападающего "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда остается неопределенным.

Как сообщает издание Sky Sports, у саги с Холандом может быть интересная развязка.

По информации источника, вероятен исход, при котором мадридский "Реал" выкупит норвежца у "Боруссии" уже в 2022 году, но оставит его в Дортмунде в аренде ещё на сезон.

Отмечается, что такой ход королевский клуб может провернуть из-за Карима Бензема, чей контракт с "Реалом" рассчитан до лета 2023 года.

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