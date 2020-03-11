"Реал" может купить Кейна при одном условии
Мадридский "Реал" проявляет интерес к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну, сообщает El Chiringuito.
По сведениям источника, королевский клуб может приобрести футболиста, если ближайшим летом пригласит на пост главного тренера Маурисио Почеттино, который ранее тренировал "Тоттенхэм".
Ранее сообщалось, что "Реал" уволит нынешнего наставника Зинедина Зидана, если клуб не выиграет Лигу Чемпионов или чемпионат Испании. Почеттино является одним из кандидатов на пост главного тренера мадридцев.
В нынешнем сезоне 26-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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