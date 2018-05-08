"Реал" может купить Неймара до Чемпионата Мира

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"Реал" может купить Неймара до Чемпионата Мира

Старший эксперт OkDiario Эдуардо Инда поделился информацией о возможном трансфере Неймара в "Реал".

"Неймар сыграет в "Реале" в следующем сезоне, если не будет никаких неожиданностей. Он будет стоить примерно на 20-25 процентов больше той суммы, которую за него заплатил ПСЖ - около 260 миллионов евро. Возможно, около 300 миллионов. Некоторые говорят, что парижане заплатили "Барселоне" 222 миллиона, а также 40 миллионов отцу Неймара.

Агент Пини Захави оставил все близко к завершению сделки, о которой могут объявить перед Чемпионатом Мира" - приводит слова Инды Tribalfootball.

Также Инда сообщил, что Неймар будет выступать за "Реал" под десятым номером, который в настоящее время принадлежит Луке Модричу.

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