"Реал" может купить Погба, если продаст двух игроков



Мадридский "Реал" не оставляет попыток купить французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает AS.

По сведениям издания, испанский клуб может купить футболиста лишь в том случае, если сумеет заработать на трансферах полузащитника Хамеса Родригеса и нападающего Гарета Бэйла. Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" оценивает игрока в 200 миллионов евро.

Напомним, что 27-летний Родригес может перейти в "Атлетико" за 42 миллиона евро. Что касается 30-летнего Бэйла, то им интересуются три китайских клуба. За него "Реал" надеется получить 50-60 миллионов евро.

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