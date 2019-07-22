"Реал" может купить Погба, если продаст двух игроков

Теги реал мадридманчестер юнайтедполь погбахамес родригесгарет бэйл

"Реал" может купить Погба, если продаст двух игроков
Мадридский "Реал" не оставляет попыток купить французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает AS.

По сведениям издания, испанский клуб может купить футболиста лишь в том случае, если сумеет заработать на трансферах полузащитника Хамеса Родригеса и нападающего Гарета Бэйла. Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" оценивает игрока в 200 миллионов евро.

Напомним, что 27-летний Родригес может перейти в "Атлетико" за 42 миллиона евро. Что касается 30-летнего Бэйла, то им интересуются три китайских клуба. За него "Реал" надеется получить 50-60 миллионов евро.

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