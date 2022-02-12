"Реал" может летом продать Родриго

Фото инстаграм Родриго Гоэса

Будущее вингера Родриго Гоэса в мадридском "Реале" находится под вопросом, сообщает Sport.es.

По информации источника, королевский клуб может продать 21-летнего футболиста, если подпишет Килиана Мбаппе.

Известно, что ранее бразильским талантом интересовался "Ливерпуль".

В текущем сезоне Родриго сыграл за "Реал" 28 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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