"Реал" может нанести еще один "удар" по "Ливерпулю"

Мадридский "Реал" может нанести еще один "удар" по английскому "Ливерпулю", информирует AS со ссылкой на Sky Sports Italia.

Сообщается, что королевский клуб с подачи президента Флорентино Переса может сделать уже в текущее трансферное окно щедрое предложение по вингеру "красных" Мохамеду Салаху. Однако помешать возможному трансферу 25-летнего египтянина может нежелание мерсисайдского клуба терять второго своего ключевого игрока за один месяц.

Напомним, Зидан намерен расстаться с Марсело. | soccernews.ru