"Реал" может нанести еще один "удар" по "Ливерпулю"

Теги реал мадридливерпульмохамед салах

"Реал" может нанести еще один "удар" по "Ливерпулю"Мадридский "Реал" может нанести еще один "удар" по английскому "Ливерпулю", информирует AS со ссылкой на Sky Sports Italia.

Сообщается, что королевский клуб с подачи президента Флорентино Переса может сделать уже в текущее трансферное окно щедрое предложение по вингеру "красных" Мохамеду Салаху. Однако помешать возможному трансферу 25-летнего египтянина может нежелание мерсисайдского клуба терять второго своего ключевого игрока за один месяц.

Напомним, Зидан намерен расстаться с Марсело. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов