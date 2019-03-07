"Реал" может назначить нового тренера до 10 марта

Теги реал мадриджозе моуриньюзинедин зидансантьяго солари

"Реал" может назначить нового тренера до 10 марта

Мадридский "Реал" может уже в ближайшее время сменить главного тренера, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб ведет переговоры с бывшими наставниками Жозе Моуринью и Зинедином Зиданом. Президент "Реала" Флорентино Перес надеется, что новый тренер будет назначен еще до матча 27-го тура чемпионата Испании с "Вальядолидом", который состоится 10 марта.

Таким образом, нынешний наставник Сантьяго Солари может быть уволен в ближайшие дни.

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