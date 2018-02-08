"Реал" может обменять Дибалу на своего защитника
Следующим летом мадридский "Реал" и туринский "Ювентус" могут совершить крупную сделку по обмену игроками.
Так, по сведениям Rai Sport, королевский клуб по окончанию текущего сезона планирует предпринять попытки подписать форварда "старой сеньоры" Пауло Дибалу. При этом как часть сделки в обратном направлении может проследовать защитник "сливочных" Дани Карвахаль.
Напомним, сам Дибала склонен к переходу в "Барселону". | soccernews.ru
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|Реал Мадрид
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|Вильярреал
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|Севилья
|22
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|7
|Эйбар
|22
|32
|8
|Сельта Виго
|22
|31
|9
|Жирона
|22
|31
|10
|Бетис
|22
|30
|11
|Хетафе
|22
|29
|12
|Леганес
|21
|29
|13
|Атлетик Бильбао
|22
|27
|14
|Реал Сосьедад
|22
|26
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Алавес
|22
|22
|17
|Леванте
|22
|20
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|22
|17
|19
|Лас Пальмас
|21
|14
|20
|Малага
|21
|13