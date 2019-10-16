"Реал" может обменять Хамеса на Канте
Мадридский "Реал" не утратил интерес к полузащитнику "Челси" Нголо Канте, сообщает El Desmarque.
По информации источника, королевский клуб не готов платить за француза требуемые 160 миллионов евро, поэтому хочет включить в сделку Хамеса Родригеса.
Сообщается, что "сливочные" намерены предложить "синим" колумбийца и 100 миллионов евро.
Если стороны согласуют условия такого обмена с доплатой, то трансфер состоится следующим летом, когда истекут санкции ФИФА в отношении "Челси".
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