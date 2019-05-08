"Реал" может обменять Хамеса на Неймара с доплатой в 350 миллионов евро
Нападающий ПСЖ Неймар по-прежнему может оказаться в мадридском "Реале", сообщает AS.
По сведениям издания, королевский клуб готовит рекордное предложение по трансферу 27-летнего бразильца. Речь идёт о 350 миллионах евро и полузащитнике Хамесе Родригесе в придачу.
Стоит отметить, что будущее колумбийца зависит от "Баварии", которая имеет право выкупить его летом за 42 миллиона евро.
Напомним, что ПСЖ купил Неймара в 2017 году у "Барселоны" за 222 миллиона евро. Ранее утверждалось, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не хочет видеть в своей команде звёздного форварда.
Не пропустите: Азар намерен подать официальное прошение о трансфере. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Судья Абрамова начала зачитывать приговор Кокорину и Мамаеву. Процесс может затянуться на 4 часа
-
ФИФА отклонила апелляцию "Челси" на трансферный бан
-
Главного тренера "Анжи" Адиева дисквалифицировали на два матча РПЛ
-
Бакайоко может сменить "Милан" на "Интер"
-
РФС презентовал логотип финала Кубка России-2019
Лента новостей
-
Капелло: "После матча с "Барселоной" ликовали не только в Ливерпуле, но и в Мадриде"
-
1
Линекер - о камбэке "Ливерпуля": "По-настоящему изумительное представление"
-
Месси вступил в перепалку с фанатами "Барселоны"
-
Судья Абрамова начала зачитывать приговор Кокорину и Мамаеву. Процесс может затянуться на 4 часа
-
ФИФА отклонила апелляцию "Челси" на трансферный бан
-
"Реал" может обменять Хамеса на Неймара с доплатой в 350 миллионов евро
-
5
Моуринью сравнил игроков "Барселоны" с детьми
-
Капелло: "Барселона" рисковала, когда выпускала такой состав"
-
Главного тренера "Анжи" Адиева дисквалифицировали на два матча РПЛ
-
Адвокат Кирилла Кокорина: "Есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой"
-
1
Газзаев - о матче "Барселоны" с "Ливерпулем": "Это огромный удар по самолюбию"
-
Артем Дзюба и Далер Кузяев тренировались в общей группе "Зенита"
-
1
Бакайоко может сменить "Милан" на "Интер"
-
РФС презентовал логотип финала Кубка России-2019
-
Игрок "Бетиса" Джовани Ло Сельсо может перейти в английский клуб этим летом
-
Наставник "Порту" Консейсау может возглавить "Атлетико"
-
Шатов: "Ни я, ни мои представители не ведут переговоров с "Зенитом" по переходу в "Краснодар"
-
Семак выразил желание видеть Кокорина в команде
-
8
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 11 тура
-
Мусаев: "Готовимся к матчу с ЦСКА. Это принципиальный соперник"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|74
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|70
|3
|РБ Лейпциг
|32
|65
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|54
|5
|Байер Леверкузен
|32
|54
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|52
|7
|Вольфсбург
|32
|52
|8
|Хоффенхайм
|32
|51
|9
|Вердер Бремен
|32
|47
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|41
|11
|Герта
|32
|40
|12
|Майнц 05
|32
|37
|13
|Фрайбург
|32
|33
|14
|Аугсбург
|32
|32
|15
|Шальке
|32
|31
|16
|Штутгарт
|32
|24
|17
|ФК Нюрнберг
|32
|19
|18
|Ганновер 96
|32
|18