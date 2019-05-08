"Реал" может обменять Хамеса на Неймара с доплатой в 350 миллионов евро

Нападающий ПСЖ Неймар по-прежнему может оказаться в мадридском "Реале", сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб готовит рекордное предложение по трансферу 27-летнего бразильца. Речь идёт о 350 миллионах евро и полузащитнике Хамесе Родригесе в придачу.

Стоит отметить, что будущее колумбийца зависит от "Баварии", которая имеет право выкупить его летом за 42 миллиона евро.

Напомним, что ПСЖ купил Неймара в 2017 году у "Барселоны" за 222 миллиона евро. Ранее утверждалось, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не хочет видеть в своей команде звёздного форварда.

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